«МК СКСМ» изготовил газоотвод для Чернобыльской АЭС

Компания «МК СКСМ» изготовила газоотводящую трубу вентиляционной установки для Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечают в пресс-службе, газоотводящий ствол изготовлен из нержавеющей стали толщиной всего в 5 миллиметров.

«Специфика выполнения данных металлоконструкций заключалась в том, что согласно проекту, семь секций газоотвода фактически «висят» над аварийным реактором на металлической перекладине. Поэтому выполненную «МК СКСМ» работу вполне можно считать «ювелирной». Благодаря опыту реализации подобных по уровню сложности проектов компания смогла изготовить газоотводящую трубу АЭС настолько точно, что во время удаленного монтажа, который выполняла подрядная организация, не было выявлено ни одного недочета», – цитирует пресс-служба «МК СКСМ» слова генерального директора компании Сергея КОРОБКО.

Он также отметил, что в настоящее время завершается установка последних секций газоотводящего тракта.

Тендер на реконструкцию газоотводящей трубы был проведен в 2009 году. Ход всех работ на объекте контролирует Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Справка УНИАН. Компания «МК СКСМ» основана в 2000 году и специализируется на проектировании и изготовлении металлоконструкций для возведения промышленных и гражданских объектов на основе индивидуальных проектов, серийных конструкций, а также нестандартного оборудования. За время деятельности предприятие осуществило более 9 крупных проектов. Среди клиентов компании – «Филип Моррис Украина», «Проктер энд Гембл», «Малтюроп», «Интербрю», GSE. «МК СКСМ» входит в пул предприятий, сотрудничающих с УкрГНТЦ «Энергосталь».