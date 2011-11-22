Activ Solar ввела в эксплуатацию третью очередь солнечной электростанции «Перово»

Австрийская компания Activ Solar завершила строительство и ввела в эксплуатацию третью очередь солнечной электростанции (СЭС) «Перово» мощностью 20 МВт.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Согласно сообщению, третья очередь, построенная всего через несколько недель после запуска второй, добавляет дополнительные 20 мегаватт (МВт) к проекту, общая мощность которого на сегодняшний день составляет 60 МВт.

Наземная солнечная установка всех трех очередей состоит из более чем 264 тыс. моно- и мультикристаллических фотоэлектрических модулей и 80 центральных инверторных станций. Строительство СЭС продолжается.

Компания прогнозирует, что годовая выработка электроэнергии на 3 существующих очередях СЭС составит 78,5 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, компания Activ Solar (Австрия) в начале ноября завершила строительство второй 20-мегаваттной очереди солнечного парка "Перово", доведя его установленную мощность до 40 МВт. Инсталляция первой очереди была завершена в августе текущего года.

Три очереди станции эксплуатируют компании ООО "Альфа солар" ООО "Дельта солар" и ООО "Зета солар" (все - Симферополь, АРК).

СЭС "Перово" попала в двадцатку крупнейших подобных объектов, разделив девятнадцатую позицию с расположенной в Германии солнечной электростанцией Waldpolenz.

Activ Solar реализует масштабные проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года. Ранее компания построила в Крыму гелиоэлектростанцию "Родниковое" установленной мощностью 7,5 МВт, а также 80-мегаваттный солнечный парк "Охотниково" – крупнейший в Центральной и Восточной Европе.