ДТЭК осталась без конкурентов в борьбе за «Киевэнерго». АМКУ отказал "Полтаваоблэнерго"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Как отметили в пресс-службе, данное заявление было оставлено без рассмотрения, поскольку не соответствовало требованиям законодательства о защите экономической конкуренции. Как отметили в АМКУ, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время в АМКУ сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Напомним, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго»; заявку на участие в конкурсе по продаже 45,103% госпакета «Захидэнерго» также подала компания ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г.

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.