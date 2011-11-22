«Укртранснафта» будет перерабатывать азербайджанскую нефть на Кременчугском НПЗ

ПАО «Укртранснафта» акцептировало предложение ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) по предоставлению услуг по переработке нефти сорта Azeri Light на давальческих условиях.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость акцептированного предложения составила: для услуг по переработке нефти – 496 грн./тонна, для услуг по хранению светлых и темных нефтепродуктов которые будут получены в результате переработки – 1 грн за тонну в сутки.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» планирует в конце 2011 – I квартале 2012 года закупить около 300 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для дальнейшей переработки на одном из украинских нефтеперерабатывающих заводов на давальческих условиях.

13 сентября т.г. председатель правления оператора национальной нефтетранспортной системы «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, нефть по давальческой схеме будет транспортироваться «Нафтогазом» по маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ.

Справка УНИАН. В августе текущего года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила для «Укртранснафты» тариф на транспортировку нефти по новому маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ на уровне 19,2 грн./тонна. Протяженность маршрута составляет 495 км.