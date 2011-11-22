Украина обсуждает с Турцией транспортировку газа через Босфор

Стамбул. Украина проводит консультации с Турцией по техническим вопросам прохождения танкеров-газовозов к будущему LNG-терминалу через Босфор, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ в ходе презентации национальных проектов Украины в Стамбуле во вторник, 22 ноября.

«Босфор открыт для нас, согласно международной конвенции. Однако пролив очень перегружен, и ожидать, что танкер будет проходить, например, каждую пятницу, нельзя. Был случай, когда судна вообще ждали месяц, пока прекратится шторм в Черном море», - сказал он.

По словам дипломата, из-за малой глубины и ширины некоторых участков Босфора, его прохождение является технически сложным, перед проливом все время стоит очередь из кораблей.

Тем не менее, по словам главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава КАСЬКИВА, больших трудностей возникнуть не должно. «В год через Босфор проходит 50 тыс. кораблей, а нам нужно 50-70», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в ходе ХІІ Всемирного LNG-саммита (The World LNG Summit), Украина вступила во Всемирный LNG-клуб.

В сентябре компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море). Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).