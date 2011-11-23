25 ноября Беларусь подпишет с Россией ряд соглашений по газу

Минск. 25 ноября в Москве Беларусь подпишет с Россией, в рамках Высшего Государственного совета (ВГС), новый газовый контракт и документы о продаже пакета акций ОАО «Белтрансгаз».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО.

По словам первого вице-премьера Беларуси, в частности, планируется подписать бессрочное межправительственное соглашение о формировании цен на газ для Беларуси и тарифов на транзит, соглашение о купле-продаже 50% акций ОАО «Белтрансгаз» и контракт на поставки газа в Беларусь на 2012-2014 годы.

Что же касается цены на российский газ для Беларуси, то В.СЕМАШКО сказал: «Вы все узнаете, когда документы будут подписаны».

Комментируя информацию о снижении вдвое цены на газ, которая появилась в российских СМИ, В.СЕМАШКО сказал: «Если российские СМИ пишут про 150 долларов, значит, они знают, о чем пишут».

По поводу стоимости пакета акций «Белтрансгаза» первый вице-премьер Беларуси напомнил, что в 2006 году была проведена независимая оценка стоимости предприятия и названы 5 млрд. долларов США.

«За 2,5 млрд. долл. уже продали часть. Если ранее Россия говорила, что стоимость завышена, то сейчас российская сторона не ставит под сомнение названные суммы», - подчеркнул В.СЕМАШКО.

*** 22 ноября российская газета «Ведомости» сообщила, что в 2012 году цена российского газа для Беларуси может составить чуть более 150 долларов за тысячу кубометров. По данным издания, стоимость сырья будет рассчитаться по формуле, которая учитывает цену в одном из регионов России. Прогноз средней цены в России на этот год – около 99 долларов (без НДС), на 2012 год – 106-107 долл. Какой регион России будет учитываться в формуле с 2013 года, источники «Ведомостей» не раскрывают, лишь уточняя, что это не Смоленская область, на которую хотел ориентироваться Минск. К названной цене будут добавляться расходы «Газпрома» на транспорт, хранение и реализацию, а в последующие годы – индексация, например, на уровень инфляции.