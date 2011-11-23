Эксперт: из-за «Северного потока» Украина уже в следующем году начнет терять прибыль от транзита

Из-за перенаправления транзитных объемов газа по газопроводу «Северный поток» Украина уже в следующем году начнет терять прибыль.

Такое мнение высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Северный поток» в контексте европейского энергетического рынка», сообщили УНИАН в институте.

«Северный поток» – это путь, который обходит Украину и Белоруссию с точки зрения поставок в Европу, и совершенно очевидно, что серьезной необходимости в новом российском газе сейчас в Европе нет», - отметил эксперт.

«По моим оценкам, анализируя контракты, порядка 8 млрд. – это как раз контракты, связанные с новыми объемами поставок. Но минимум 20 млрд. кубов, в лучшем случае, придется забирать с традиционного направления. «Газпром» уже заявил, что Беларусь он трогать не будет, значит 20 млрд. кубов будет забирать с Украины. Так что тут совершенно понятно, к чему это приведет. А по второй ветке там еще вообще объемы не контрактованы. Так что в следующем году это будет не 20, а где-то уже 45-48 млрд. кубов. Напомню, что в прошлом году объем транзита был 92 млрд. кубов, в этом году будет, конечно, лучше ситуация – 102, может быть даже 105 млрд. кубов будет транзита через Украину, то считайте, если в следующем году минус 20 млрд. кубов, а через год, в 2013 году, уже половина транзита уйдет. Тут легко посчитать недополученную прибыль, так что Украина начнет терять деньги уже в следующем году. Понятно, что от Украины отказаться нельзя еще, и «Северный поток», даже две нитки, этого сделать не позволят, но все-таки уже из-за запуска только «Северного потока» недополученная прибыль Украины, думаю, будет превышать 1,5 млрд. долларов. Так что это серьезная проблема, безусловно», - считает К.СИМОНОВ.

Отношениям России с Европой К.СИМОНОВ пророчит перспективное сотрудничество. «Россия фактически заявляет о том, что она готова быть поставщиком газа в Европу, пытается показать, что в условиях возможного роста спроса на газ у нее есть готовая инфраструктура, она готова в нее вкладывать, и самое главное, что европейские партнеры не видят в этом никаких особых проблем. Имеется в виду, конечно, прежде всего, государства «старой Европы». Мы знаем, что некоторые страны Восточной Европы (Польша, например), наоборот, в этом видят чуть ли не «пакт Молотова-Риббентропа». Но в период кризиса роль «старой Европы» будет только возрастать, а роль Брюсселя – ослабевать. «Газпром» демонстрирует, что он готов с Европой работать, готов пускать ее в проекты (известно, что немецкие компании участвуют в разработке Южнорусского месторождения, которое является ресурсной базой первой нитки «Северного потока»). Тут заявка России очевидна, поддержка со стороны европейских энергетических гигантов тоже есть. Вопрос – в регуляторах. Вопрос – в Брюсселе. А тут сказать очень сложно, Брюссель пока исходит из того, что нужно заниматься диверсификацией. По крайней мере, я расцениваю все это как четкое предложение со стороны России – посмотрим, что скажет Брюссель», - отметил К.СИМОНОВ.