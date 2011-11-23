Кабмин одобрил приватизацию госпакетов «Черновцы-» и «Винницаоблэнерго»

Кабинет министров Украины одобрил приватизацию 45% госпакета акций «Черновцыоблэнерго» и 50% - «Винницаоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

По его словам, условия были одобрены правительством еще 2 ноября.

«Еще два - «Черновцы» и «Винница», были одобрены на том заседании, на котором были одобрены условия «Закарпатьеоблэнерго». Они («Черновцыоблэнерго» и «Винницаоблэнерго» – УНИАН) будут после «Закарпатьеоблэнерго», а потом будет третья группа (энергокомпаний, которые планируется выставить на приватизацию – УНИАН)», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

При этом он уточнил, что решение об одобрении условий продажи «Черновцы-» и «Винницаоблэнерго» еще не завизированы на уровне премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, правительство уже утвердило условия продажи 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25% «Киевэнерго» и 50% «Закарпатьеоблэнерго».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».