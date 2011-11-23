Судебных решений о запрете приватизации «Киевэнерго» нет - Рябченко

Судебных решений о запрете приватизации 25% госпакета акций ПАО «Киевэнерго» на сегодняшний день нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО после сегодняшнего заседания правительства.

В то же время он сообщил, что на сегодняшний день существует иск некоего физлица, суть которого Фонду госимущества не известна.

«Судебных решений запретить – нет. Есть один иск в суд физлица. В чем его суть, не совсем понятно. Наверное, это выяснится в суде», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщалось, ФГИУ перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г. в связи с дополнительной проверкой ведомостей, предоставленных для участия в конкурсе.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины ранее отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМК, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время, в АМК сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.