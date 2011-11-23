Полтавский автоагрегатный завод приобрел чешские плавильные электрические печи

Полтавский автоагрегатный завод - предприятие, входящее в состав Холдинговой Компании «АвтоКрАЗ», для литейного цеха приобрел чешские плавильные электрические печи, стоимость которых составляет более 60 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

По их данным, печи приобретены в рамках расширения производственной базы и в связи с ростом объемов производства и реализации.

«Новые плавильные тигельные электрические печи PTS 970/12 с программируемым контроллером HT40, производства «LAC s.r.o.», приобретенные для нужд литейного цеха, позволят решить сразу несколько задач. В первую очередь это обеспечение литейного цеха жидким металлом с более высоким коэффициентом эффективности его подачи в литейные машины. Т.к. печи электрические, то их использование позволит снизить потребление газа, цена на который, особенно для промышленных предприятий, очень высока. Поэтому, вторая, но не менее важная задача, которую решит приобретение электрических печей - это обеспечение экономии и снижения себестоимости продукции»,-сказано в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. Компания «LAC s.r.o.» уже 18 лет успешно занимается производством печей и сушилок. Динамическое развитие компании иллюстрирует многочисленный штат компетентных специалистов‚ около 25000 м2 производственных‚ складских и административных площадей и более 10000 произведенных и переданных потребителям печей для целого ряда типов технологического применения. Производственную программу компании «LAC s.r.o.» для отечественного и иностранного рынков составляет не только цельный ряд серийно производимых печей и сушилок, но и ряд нетипичных конструкций печей согласно специфическим требованиям клиентов.

Высокотехнологическое оборудование этого производителя широко распространено по всему миру. Каждая электрическая печь производится согласно наивысшим стандартам качества, отличается многофункциональностью, обеспечивая наиболее конкурентоспособное производство деталей.

Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления.

Полтавский автоагрегатный завод успешно прошел ресертификационный аудит системы сертификации УкрСЕПРО на подтверждение соответствия требованиям ДСТУ ISO 9001-2001. По результатам проведенного ресертификационного аудита Полтавский автоагрегатный завод получил новый сертификат на систему управления качеством сроком действия на пять лет.

ОАО "Полтавский автоагрегатный завод" в 2010 г. произвел отгрузку продукции на 101,4 млн. грн, в том числе тормозной аппаратуры на 85,7 млн грн.