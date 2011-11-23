«Энергоатом» привлек у «Ощадбанка» кредит на 300 млн. грн.

НАЭК «Энергоатом» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 300 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Средства привлекаются сроком на три года. Цель их привлечения не указывается. Тендерная документация по торгам пока не обнародована.

Стоимость обслуживания кредита составит 157,356 млн. грн.

Соответствующий договор был подписан сторонами 15 ноября т.г.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 384,937 млн. грн.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 75,349 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 57,384 млрд. грн., обязательства - 57,815 млрд. грн., уставный капитал – 14,496 млрд. грн., собственный капитал – 17,534 млрд. грн.

100% акций банка принадлежат государству.