Янукович подписал закон о погашении долгов энергокомпаний

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №4011-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» о погашении задолженности перед Государственным бюджетом Украины по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон 8 июля 2011 года. Однако Президент не подписал его в силу ряда причин. Законом предлагалось внести ряд изменений в показатели доходов и расходов государственного бюджета на 2011 год, определенных статьей 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год". В частности, Президент указал, что предложенные изменения к статье 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" приведут к разбалансировке доходов госбюджета на 14 млрд. грн., расходов – на 12 млрд. грн.

Президент указал, что это не только не отвечает общепризнанным правилам нормопроектировочной техники относительно внесения изменений в действующие акты, но и на практике вызовет неопределенность в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" соответствующих показателей доходов и расходов бюджета, в том числе по специальному фонду, что сделает невозможным выполнение госбюджета на 2011 год.

С целью устранения указанных несогласованностей глава государства предложил в Законе "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" о погашении задолженности перед государственным бюджетом Украины по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям" откорректировать соответствующие показатели с учетом внесенных в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" изменений.

ВР поддержала это предложение главы государства 4 ноября 2011 года.