В Житомире проходит украинско-польский семинар по энергосбережению в ЖКХ

Сегодня в Житомирской облгосадминистрации начал работу двухдневный украинско-польский семинар по энергосбережению «Польский опыт в управлении жилой недвижимостью и уменьшении энергопотребления в жилом доме».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе семинара эксперты из Польши делятся положительным опытом по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Семинар в Житомире является третьим в программе Министерства иностранных дел Республики Польша «Польская зарубежная помощь» и проходит при поддержке посольства Польши в Украине. Уже прошли семинары в городах Коломыя и Ужгород. Четвертый, и последний из них, состоится в Донецке.

В рамках семинара польские эксперты ознакомят его участников - руководителей предприятий области с опытом Польши по решению проблем термомодернизации жилого фонда. За короткое время Польше удалось достичь существенных результатов в уменьшении потребления энергии для отопления многоквартирных домов, выработав эффективные и простые механизмы стимулирования жилищных товариществ проводить термомодернизационные мероприятия.

В открытии семинара приняли участие первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ОЛЕЩЕНКО, заместитель мэра Житомира и временно исполняющий обязанности председателя Николай БОРОВЕЦ, второй секретарь Посольства Республики Польша в Украине Бронислав ЖЕШОТАРСКИ, почетный консул Республики Польша в Житомире Юрий ВОДЕРАЦКИЙ, представители общественных организаций.

В результате семинара будет сформирован метод внедрения польского опыта в реформировании ЖКХ в Житомирской области.

***Одним из главных аспектов реформирования ЖКХ Житомирщины является обеспечение бесперебойной работы по предоставлению услуг в жилищной сфере. На сегодня создано 195 ОСМД, и они охватывают только 500 из 8460 многоэтажных домов области.