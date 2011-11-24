«Краснодонуголь» завершил еще два крупных проекта по использованию метана

В ПАО «Краснодонуголь», активно реализующем программы использования метана от дегазации подземных работ, завершены еще два крупных проекта по использованию метана в котельных шахты «Самсоновская-Западная» и шахтоуправлении «Суходольское-Восточное».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, в котельных двух шахт «Суходольское-Восточное» и «Самсоновская-Западная» котлы были переведены с угля на метан. Энергоемкость, заключенная в метане, теперь направлена на обогрев зданий и сооружений. Достигается двойной эффект: кроме рационального использования топливных ресурсов, будет значительно улучшена экологическая обстановка в регионе.

Как рассказал главный механик ПАО «Краснодонуголь» Юрий КНЯЗЕВ, уже сейчас начинается работа над следующим этапом проекта по использования метана: «Он подразумевает выработку электрической энергии при сжигании шахтного метана в газогенераторах. Такой проект в недалеком будущем будет осуществлен на шахте «Самсоновская-Западная».

Ю.КНЯЗЕВ также отметил, что Проект по утилизации метана в «Суходольском-Восточном» признан самым успешным в рамках деятельности по Киотскому протоколу. Он был опубликован на сайте Секретариата Рамочной конвенции по изменению климата ООН (UNFCCC). Также данный проект отмечен премией Генерального Директора Группы Метинвест в области охраны окружающей среды.

По словам и.о. генерального директора ПАО «Краснодонуголь» Александра АНГЕЛОВСКОГО,

за последние 5 лет сумма инвестиций на предприятии выросла в 4 раза. За 9 месяцев 2011 года ПАО «Краснодонуголь» планово направил на поддержание и модернизацию производственных мощностей, приобретение техники и оборудования, реализацию проектов в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, а также на другие инвестиционные цели 536,4 млн. гривен.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Краснодонуголь» является одним из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит две шахты и три шахтоуправления, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.

Более 99% акций ПАО «Краснодонуголь» принадлежат ПАО «Авдеевский коксохимический завод».