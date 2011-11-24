Освобождение «Нафтогаза» от налогов дестабилизирует рынок – Ассоциация нефтетрейдеров

Инициатива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины освободить НАК «Нафтогаз Украины» от налогов при импорте нефти и продаже топлива приведет к перераспределению собственности на украинском нефтегазовом рынке и колоссальным бюджетным потерям.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» со ссылкой на ее президента Леонида КОСЯНЧУКА.

«Законопроект Минэнергоугля дает возможность на законных основаниях уклоняться от уплаты НДС по всей цепочке – от поставок нефти до оптовой и розничной реализации нефтепродуктов», – заявил он.

По его словам, в случае реализации инициативы Минэнергоугля местный нефтерынок в своем развитии будет отброшен на десятилетия назад, а об инвестициях и модернизации отрасли придется забыть.

Л.КОСЯНЧУК отмечает, что легальные поставки качественных импортных нефтепродуктов, которые в этом году могут обеспечить до 15 млрд. грн. поступлений в казну, будут заблокированы. Нерентабельной станет и добыча нефти внутри страны, поскольку эти операции облагаются налогами на общих основаниях. Работая в неравных условиях, трейдеры, отечественные нефтедобытчики и выходящие на украинский рынок крупные международные компании будут вынуждены свернуть свою деятельность, что поставит крест на перспективах Украины стать энергетически независимым государством и обернется обострением социальных проблем в регионах.

«Понятно, что никто не сможет конкурировать с освобожденным от налогов НАКом, и через несколько месяцев сфера поставок нефти и нефтепродуктов будет полностью монополизирована этой компанией», - сказал Л.КОСЯНЧУК.

В Ассоциации убеждены, что предложенный Минэнергоугля законопроект противоречит принципам открытой и честной конкурентной борьбы и в конечном итоге приведет к дестабилизации топливного рынка, возникновению дефицита качественного топлива и росту его цены. Напомним, на заседании Кабинета министров 16 ноября, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО попытался внести с голоса законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который предполагает освобождение от налогов всей нефти, которую ввезет в страну НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того, Минэнергоугля также предлагает освободить от налогообложения и операции по реализации нефтепродуктов, произведенных из импортированной «Нафтогазом» нефти.