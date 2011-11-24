ГИЯР презентует доклад по переоценке безопасности АЭС с учетом аварии на «Фукусиме»

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) планирует 20 декабря презентовать национальный доклад по переоценке безопасности АЭС с учетом аварии на АЭС «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава ведомства Елена МИКОЛАЙЧУК.

По ее словам, после презентации национального доклада он будет направлен в Люксембург для изучения международной группой экспертов стран, присоединившихся к инициативе Евросоюза о проведении так называемых стресс-тестов АЭС. После этого, отметила глава регулятора, будет сформирован проект отчета партнерской проверки относительно АЭС Украины. И в течение марта-апреля Украину посетит группа международных экспертов для предметного рассмотрения отчета и подготовки окончательных выводов.

В апреле-июне группа международных экспертов подготовит интегральный отчет по всем странам, присоединившимся к инициативе проведения стресс-тестов, и в июне интегральный отчет будет презентован Европейской Комиссии.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе ГИЯР, результаты экспертизы целевой переоценки безопасности украинских энергоблоков планируется утвердить на заседании коллегии ГИЯР 1-2 декабря.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне этого года присоединилась к инициативе Евросоюза по проведению стресс-тестов АЭС по критериям, разработанным европейскими специалистами. В частности, стороны согласились осуществить на добровольной основе всестороннюю оценку риска и безопасности (стресс-тесты) на основе спецификаций, согласованных Европейской Комиссией и Европейской группой ядерного регулирования безопасности (ENSREG) 24 мая 2011 года.