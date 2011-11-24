Реализация бензина через АЗС в октябре снизилась на 11,4%, дизтоплива - на 10,4%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7418 единиц, в октябре сократилась на 11,4%, по сравнению с октябрем 2010 года, до 297,3 тыс. тонн, а дизельного топлива - на 10,4% – до 153,0 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 52,5% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 43,2% – А-90-93, 4,3% – А-72-80.

В октябре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 6,301 млрд. грн., из которой 4,063 млрд. грн. (64,5%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,750 млрд. грн. (27,8%) – от продажи дизельного топлива, 328,5 млн. грн. (5,2%) – от продажи сжиженного газа и 159,3 млн. грн. (2,5%) – от продажи сжатого газа.

На 1 ноября 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 122,6 тыс. тонн бензина, 56,4 тыс. тонн дизельного топлива, 7,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,7 тыс. тонн сжатого газа.