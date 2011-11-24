ДТЭК получил в концессию «Ровеньки-» и «Свердловантрацит»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины признало победителем конкурсов на право получения в концессию целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» дочерние компании энергохолдинга ДТЭК ООО «ДТЭК. Ровенькантрацит» и ООО «ДТЭК. Свердловантрацит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на приказы министерства от 23 ноября №741 и №742, которыми утверждены результаты конкурсов.

Согласно сообщению, министерство в ближайшее время планируют подписать концессионные соглашения с победителями конкурсов.

Напомним, что на право концессии угольных предприятий претендовало также ЧАО «Днецксталь – металлургический завод».

В министерстве отметили, что оценка предложений участников конкурса осуществлялась по 16 критериям. К оценке финансовых предложений претендентов были привлечены представители PricewaterhouseCoopers, технических – специалисты ПАО «Луганскгипрошахт». Кроме того, к оценке социальных аспектов предложений привлекалась общественная организация «Сообщество социально ответственного бизнеса».

В результате предложения дочерних компаний ДТЭК были признаны лучшими по 14 критериям, а по 2 критериям участники разделили первое место.

Глава конкурсных комиссий, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей ЧЕХ подчеркнул, что компании ДТЭК предложили наилучшие условия концессии, которые более всего отвечают интересам государства и развития самих государственных предприятий.

В частности, отметил замминистра, предложения ДТЭК предусматривают обеспечение роста угледобычи по «Ровенькиантрациту» с 7 млн. тонн в 2012 году до 7,1 млн. тонн в 2016 году, по «Свердловантрациту» - с 6,75 млн. тонн до 7,18 млн. тонн.

«Если взять пятилетний период, то эти предложения соответственно на 1,15 млн. и 1,53 млн. тонн больше, чем у второго участника», - цитирует пресс-служба С. ЧЕХА.

Кроме того, ДТЭК взял на себя обязательства инвестировать в 2012-2016 гг. в развитие «Ровенькиантрацита» 2,988 млрд. грн., «Свердловантрацита» - 2,729 млрд. грн.

«По этим показателям совокупное предложение победителей на 434 млн. грн. больше и лучше по срокам освоения инвестиций", - добавил чиновник.

Он сообщил также, что ежеквартальный концессионный платеж по «Ровенькиантрациту» будет составлять 17 млн. грн., по «Свердловантрациту» - 13 млн. грн.

В Минэнергоугля также отметили, что победители конкурса обязались обеспечить сохранение предусмотренных действующим законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором существующих на момент заключения концессионного договора социальных гарантий для работников указанных предприятий. Они также обеспечат трудоустройство работников, которые на момент заключения концессионного договора находятся в трудовых отношениях с ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит» и выразят желание быть принятыми на работу в ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» и ООО «ДТЭК Свердловантрацит».

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», арендное предприятие «Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (Донецк) в январе-июле увеличили добычу рядового угля на 17,7%, или на 1,721млн. тонн, - до 11,435 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.