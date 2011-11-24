Цена украинской нефти на УМВБ снизилась на 2,4%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 22 ноября на аукционных торгах №159 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 2,4%, или на 175,44 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7158 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 180,750 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 293 млн. 808,5 тыс. грн.

Также на аукционе было реализовано 6,1 тыс. тонн сжиженного газа по цене 7450 грн. за тонну на общую сумму 45,445 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 25 октября на аукционных торгах №158 на УМВБ средневзвешенная цена реализации украинской нефти увеличилась на 1,3%, или на 96,44 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7333,44 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно законодательству, стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.