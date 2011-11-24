«Турбоатом» за 10 месяцев увеличил доход от реализации продукции на 31%

Доход от реализации продукции ОАО «Турбоатом» за январь-октябрь 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 31,1% - 1,09 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, чистая прибыль «Турбоатома» с начала 2011 г. составила 310,6 млн. грн. Удельный вес экспорта в общем объеме реализации составил – 68%.

Общая сумма средств, перечисленная ОАО «Турбоатом» в государственный и местные бюджеты в виде налогов, сборов, дивидендов, отчислений в Пенсионный фонд единого социального взноса составила 233,5 млн. грн.

С начала года предприятие изготовило и отгрузило две паровые турбины общей мощностью 533 тыс. кВт. для: ТЭС «Аксу» бл. №6 (Казахстан) и Старобешевской ТЭС бл. №5; два конденсатора №1,2 для Ростовской АЭС №3 (Россия); три комплекта модернизации турбин К-500-65/3000 для атомных электростанций России; энергетическое оборудование для: Запорожской ТЭС бл. №1, Кураховской ТЭС и Зуевской ТЕС бл. №4; три гидравлические турбины общей мощностью 192 тыс. кВт. для: ДнепроГЭС-2 ст. №1, Днепродзержинской ГЭС ст. №2 и Каневской ГЭС №12; рабочее колесо для Кременчугской ГЭС №2; закладные части для Камской ГЭС №15 и Гоцатлинской ГЭС; три ротора для Ростовской АЭС (Россия); комплекты энергетического оборудования для модернизации: АЭС «Пакш» (Венгрия), ТЭС «Гавана» (Куба), Назаровской ГРЭС (Россия), Балаковской АЭС (Россия), Иркутской ТЭЦ (Россия), ТЕС «Аксу» (Казахстан), Ростовской АЭС (Россия), Камской ГЭС (Россия) и Нурекской ГЭС (Таджикистан).

На техническое перевооружение и капитальный ремонт за 10 месяцев 2011 г. предприятие направило 46,7 млн. грн. На содержание и развитие социальной сферы за 10 месяцев 2011 г. ОАО «Турбоатом» инвестировало – 10 млн. грн.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах. 75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.