За неделю розничные цены на сжиженный газ в Украине снизились на 10 коп./л

Стоимость сжиженного газа на АГЗП за неделю с 17 по 24 ноября в крупнейших сетях Украины снизилась в среднем на 9-10 коп. – до 6,45 грн/л.

Об этом УНИАН сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В частности, в сетях АГЗП «Надежда», ОККО и WOG стоимость сжиженного газа упала преимущественно на 9-10 коп. – до 6,39-6,60 грн/л.

Удешевление газа зафиксировано также на АГЗП «Привата» в нескольких областях – на 10-20 коп. – до 6,30-6,60 грн/л.

В то же время в сетях «Авантаж», «ЛУКОЙЛ» и «Газовик» цены на сжиженный газ снизились на 15-20 коп. – до 6,30-6,70 грн/л.

Самое значительное падение стоимости LPG в рознице в региональном разрезе отмечено в Харьковской области – в среднем на 44 коп. – до 5,86 грн/л. В частности, сети АГЗП «Спика» и «Экспогаз» в течение недели снизили цены на газ на 70 коп. – до 5,70 грн/л и 5,50 грн/л соответственно.

Как сообщалось, в начале июля розничные цены на сжиженный газ резко повысились вследствие дефицита газа на внутреннем рынке. Участники рынка среди основных причин нехватки выделяли трудности с растаможиванием газа, а также рост экспортных поставок сжиженного газа с Лисичанского НПЗ.