Украину признали привлекательной для «зеленых» инвестиций

Украина впервые за годы независимости стала уверенно двигаться в «зелёном» направлении. В ноябре наша страна впервые вошла в рейтинг компании Ernst&Young, который ежеквартально рассчитывает индексы инвестиционной привлекательности стран для развития энергетики на возобновляемых источниках. Мы заняли 32-ю позицию среди ТОП-40 стран мира, где условия для инвестиций в эту отрасль считаются наилучшими. Китай, занявший первое место еще в августе 2010 года, сохранил свои позиции. За ним следуют США, Германия, Индия, Италия и Бразилия. Впервые кроме Украины в индекс были включены Венгрия, Израиль, Тунис и Аргентина. Эксперты отмечают все возрастающую конкуренцию и все больший рост государственной поддержки в этом секторе в развивающихся странах. Например, в этом году «зеленый тариф» ввела даже африканская Ботсвана.

Хорошо начало

В ноябре в Крыму ввели в эксплуатацию четвертый по мощности в мире и крупнейший в Центральной и Восточной Европе солнечный парк «Охотниково» мощностью 80 МВт, которой достаточно для энергообеспечения 20-25 тысяч домохозяйств. Он уступает по мощности лишь трем фотоэлектрическим станциям, расположенным в Канаде, Италии и Германии. 360 тыс. моно- и поликристаллических солнечных батарей разместились на площади в 160 га. Судя по скорости распространения информации в мировых СМИ, это событие можно назвать знаковым для мировой отрасли возобновляемой энергетики.

Второй крупный «солнечный» объект – «Перово» в Симферопольском р-не Крыма. В ноябре завершено строительство третьей очереди. И это не предел. Уже сейчас «Перово» с мощностью 60 МВт входит в ТОП-10 крупнейших солнечных станций мира, разделив 9-е место с испанской электростанцией Olmedilla Photovoltaic Park.

В сфере ветроэнергетики, безусловно, стоит отметить ООО «Ветряной парк «Новоазовский» (Донецкая обл.), первая очередь которого уже с 1 июля начала выработку «альтернативной» энергии. До конца 2011 года запустят вторую очередь, таким образом, мощность парка увеличится до 57,5 МВт. Его общая проектная мощность должна составить 107,5 МВт,

В Николаевской области строят ещё 2 ВЭС: ветропарк «Очаковский», первая очередь которого на 25 МВт уже смонтирована и готова к подключению к сети, и «Березанский» (оба являются частью инвестиционного проекта «Ветряные парки Украины»). А энергохолдинг ДТЭК начал строительство в Запорожской области Ботиевской ветряной электростанции на 200 МВт, которая вместе с Приморской и Бердянской ВЭС (обе – по 150 МВт), войдёт в ветропарк «ДТЭК Приазовский». Запускается ряд проектов меньшей мощности. Например, компания «Рентехно» (по заказу «Энергоинвест») в конце сентября ввела в строй вторую очередь солнечной станции в Винницкой области. Общая мощность этого парка составит 1,8 МВт. В западных и центральных областях запускаются в эксплуатацию малые ГЭС.

Кроме этого инвесторы из ряда стран заявили о планах по реализации ряда проектов в разных регионах Украины. Например, в ближайшее время должны начаться работы по строительству солнечной станции в Херсонской области чешской группой компаний Star, стартуют проекты других инвесторов на площадках в Крыму, Одесской, Запорожской и других областях.

Тенденции, определённые миром

Такой интерес инвесторов к возобновляемой энергетике не случаен. Во-первых, сфера clean-tech – одна из наиболее развивающихся в мире, причём в последние годы ставку на «зелёные» энергоресурсы делают не только традиционные технологические лидеры – ЕС, США или Япония. Безусловным лидером отрасли уже стал Китай. Очень активны в этом направлении уже десятки развивающихся стран - Индия, Бразилия, государства Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки.

Более сотни стран на законодательном уровне уже используют те или иные стимулы для ускоренного развития возобновляемой энергетики. Это и налоговые льготы для производителей оборудования и компаний, эксплуатирующих электростанции на альтернативных источниках. Это и льготные кредиты, и прямое государственное софинансирование, и ускоренное подключение к сетям, и субсидирование или даже нормативное обеспечение спроса (к примеру, требования к оборудованию новых зданий).

Безусловно, самым эффективным инструментом является «зеленый» тариф, который в Украине работает с 2009 г. и обязывает оптовый рынок электроэнергии приобретать экологически чистую электроэнергию по относительно высоким тарифам, привязанным к евро и обеспечивающим окупаемость проектов в приемлемые для инвесторов сроки: 7-10 лет.

По состоянию на ноябрь 2011 г. в Украине по «зелёному» тарифу работает 53 компании, которые эксплуатируют 92 электростанции на альтернативных источниках. Для сравнения, ещё в январе текущего года таких предприятий было всего 36, а в июне – уже 46. Все игроки рынка находятся в равных условиях, и, как отмечают в Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины, пока ни одной компании не было отказано в «зеленом» тарифе.

Кстати, его ставка будет постепенно уменьшаться. Это общая мировая практика - уменьшать тариф с увеличением доли в энергобалансе страны возобновляемых источников. Т.е. – стимул не только строить «зеленые» энергомощности быстрее, но и развивать технологии, снижающие себестоимость «зеленого» киловатта. Если в ряде стран Европы доля альтернативной энергетики (без учета крупных ГЭС) уже много лет превышает 10%, то у нас только в следующем году, возможно, превысит 2%. Поэтому в Украине снижение зелёных тарифов предусмотрено после 2014 года. Так для электростанций на возобновляемых источниках, введенных в эксплуатацию в 2015-2019 гг. тариф будет ниже нынешнего для аналогичных станций на 10%, в 2024-2029 гг. – уже на 30%.

С 1 января 2012 года для желающих получить «зеленый» тариф вводится ещё одно ограничение: так называемое правило местной составляющей. Работать по льготному тарифу смогут лишь те электростанции, при строительстве которых использовались отечественные сырье, материалы оборудование, а работы выполняли местные подрядчики. При этом удельный вес украинского в стоимости основных фондов должен составлять не менее 15%, с 1 января 2013 года – 30%, а начиная с 1 января 2014 года – целых 50%.

Кому кнут, кому пряник

Вышеупомянутое правило призвано поддержать отечественных производителей оборудования для альтернативной энергетики, а также строительно-монтажные организации. Однако сами девелоперы, планирующие строить электростанции на возобновляемых источниках, не в восторге от этого правила, поскольку значительно проще импортировать готовое оборудование. На стороне девелоперов оказались и крупные мировые производители, которые заинтересованы в поставках готового оборудования, а не размещения новых производств на территории Украины.

Впрочем, отечественные производители доказали, что способны организовать необходимое производство как самостоятельно, так и при поддержке зарубежных компаний. Например, харьковский «Турбоатом» уже сейчас производит оборудование для малых ГЭС, а киевские «Пилар», «Пролог Семикор», «Квазар» и светловодский «Силикон» – элементы и оборудование для фотоэлектрических станций.

Один из наиболее крупных инвестиционных проектов за последнее десятилетие, реализующийся сегодня в Украине, тоже непосредственно связан с производством материалов для альтернативной энергетики. Австрийская компания Activ Solar уже вложила более 350 млн. евро в запорожский «Завод полупроводников», который специализируется на выпуске поликристаллического кремния - базового сырья для производства солнечных модулей. Общая сумма инвестиций в рамках проекта должна превысить 1 млрд евро. После его полной реализации Украина войдёт в ТОП-10 мировых лидеров по производству поликремния, и станет 3-й в Европе после Германии и Норвегии. Подобное производство - не только самая капиталоемкая часть технологической цепочки солнечной энергетики, но и самая технологически сложная. Кроме этого многие технологии, применяемые в запорожской «силиконовой долине», внедряются в мире впервые.

Кстати, подобное производство пытаются наладить и в России, но, несмотря на то, что там начали на 3 года раньше, уже сейчас Украина по объемам производства значительно опередила северного соседа.

Что касается ветроэнергетики, то один из мировых лидеров в этой области – немецкий концерн Fuhrlander – уже сейчас налаживает производство оборудования на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. До конца нынешнего года на его производственных мощностях соберут 2-3 ветрогенератора, а в следующем – уже 40-50 машин. Сборка, а в дальнейшем и производство современного оборудования для ВЭС также может быть организована и на мощностях другого краматорского предприятия "Энергомашспецсталь", с которым ранее Fuhrlaender также вёл переговоры.

По сути, в Украине созданы основные условия для развития рынка clean-tech. И теперь уже больше от ситуации в мировой экономике в ближайшие годы зависит количество проектов, разворачиваемых в нашей стране, и темпы роста инвестиций в отрасль.

Игорь Русланов (для УНИАН)