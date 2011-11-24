Украина и Россия должны до конца года договориться о цене на газ - Янукович

Украина и Россия достигнут договоренности о цене на газ до конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал во время общения с коллективом ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш».

«Этот вопрос сегодня является очень важным. Мы ведем переговоры. Надеюсь, что в этом году мы договоримся», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что подписанные в 2009 году газовые соглашения стали для Украины «кабальными». «Цена должна быть справедливой», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.