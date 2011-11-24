Минэнергоугля утвердило дорожную карту корпоратизации НЭК «Укрэнерго»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило дорожную карту корпоратизации национального оператора Объединенной энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго», согласно которой компанию планируется акционировать до конца 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил высокопоставленный источник в министерстве.

«На прошлой неделе была утверждена дорожная карта корпоратизации «Укрэнерго. По плану, компания будет акционирована до конца 2012 года», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дорожная карта предусматривает выполнения ряда мероприятий, связанных с корпоратизацией, в том числе и внесение в Верховную Раду законопроекта об исключении «Укрэнерго» из перечня государственных предприятий, не подлежащих корпоратизации.

Источник отметил, что после акционирования 100% акций государства в НЭК останутся в собственности государства. Он также подчеркнул, что целью изменения формы собственности НЭК «Укрэнерго» является упрощение процедур привлечения кредитных средств на реконструкцию и развитие магистральных сетей ОЭС Украины.

«Для международных кредиторов важно иметь дело со структурой, которая бы по своим структурно-организационным устройствам отвечала бы мировым рыночным требованиям. Форма акционерного общества предоставляет более широкие возможности контроля над деятельностью компании и повышает ее прозрачность", - отметил собеседник агентства.

Напомним, в феврале 2008 года при подписании кредитного соглашения о выделении «Укрэнерго» кредита в 150 млн. евро на строительство ВЛ 750 кВ «Ривненская АЭС – ПС «Киевская» Европейский банк реконструкции и развития рекомендовал компании рассмотреть возможность корпоратизации. При этом «Укрэнерго» в рамках кредитного соглашения обязалась привлечь консультанта для изучения целесообразности корпоратизации. В феврале 2010 года "Укрэнерго" привлекло в качестве консультанта по реализации проекта по разработке программы корпоратизации компанию Mercados Energy Markets International (Испания), которая совместно с представителями оператора разработала проект соответствующей дорожной карты.

Справка УНИАН. "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.