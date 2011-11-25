Розничные цены на нефтепродукты в Украине за неделю не изменились - эксперты
12:54, 25 ноября 2011Энергетика
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С 18 по 25 ноября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.
Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).
Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 ноября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:
бензин А-80 – сохранились на уровне 9,65 грн./литр;
бензин А-92 – сохранились на уровне 10,06 грн./литр;
бензин А-95 – сохранились на уровне 10,30 грн./литр;
дизельное топливо – сохранились на уровне 9,72 грн./литр.
Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.
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