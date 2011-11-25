В нескольких районах Киева в домах встроенные котельные заменят на модульные

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение о выполнении работ по реконструкции систем теплоснабжения жилых домов путем замены встроенных котельных на модульные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, заказчиком соответствующих работ, которые продолжаются в рамках Программы социально-экономического развития Киева, определено Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения.

Согласно документу, системы теплоснабжения обновят для потребителей от котельной на ул. Львовской, 25 и жилых домов по адресам: ул. Добрый путь, 64, ул. Кудрявская 12 и 27-29, Кудрявский спуск, 2, ул. Новопольская, 69, просп. Отрадный, 73 и просп. Броварской, 93.

В пресс-службе напомнили, что модернизация системы теплообеспечения и энергоэффективности Киева проходит в рамках проекта «Реформа городского теплообеспечения в Украине».

Как отмечал А.ПОПОВ, осуществление услуг по теплоснабжению жилищного сектора, школ, детских садов, больниц и других объектов социального назначения будет происходить также с использованием энергосберегающих технологий, что является одним из приоритетов Стратегии развития Киева до 2025 года.