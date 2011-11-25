Трехсторонний консорциум будет способствовать снижению цены на газ – Тигипко

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что создание трехстороннего консорциума на основе НАК «Нафтогаз Украины» с долей Европейского Союза и России будет способствовать снижению цены на поставляемый в Украину природный газ.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

«Я считаю, что нужно предлагать консорциум, существенную долю в «Нафтогазе». Идеальный вариант: 25% – Европе, 25% – России и 50% оставить себе. Если Россия не согласится, следует торговаться. Даже если процент будет ниже, нужно оставлять за собой какую-то "золотую акцию", чтобы иметь возможность влиять на принятие решений», - сказал С.ТИГИПКО, отвечая на вопрос, что Украина должна предложить России, чтобы получить более дешевый газ.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

30 сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР заявил, что считает целесообразным создание трехстороннего (Украина-Россия-ЕС) консорциума по управлению ГТС Украины.