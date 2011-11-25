Очередная ассамблея стран - доноров чернобыльских проектов состоится 15 декабря

Очередная ассамблея стран - доноров фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности пройдет в Лондоне 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир ХОЛОША.

По его словам, на заседании представители стран-доноров обсудят текущие вопросы, связанные с реализацией чернобыльских проектов, в частности, вопросы наполнения фондов дополнительными средствами, задекларированными участниками в рамках апрельской ассамблеи, проходившей в Украине. В. ХОЛОША напомнил, что доноры задекларировали выделение дополнительно 740 млн. евро на строительство нового безопасного конфайнмента.

В. ХОЛОША добавил, что на декабрьской ассамблее донорам будет предоставлен также отчет о прохождении процедуры согласования т.н. лицензионного пакета №5, который окончательно одобрен межведомственной группой при ГП «Укргосстройэкспертиза» 14 ноября.

Кроме того, будет предоставлен отчет о выполненных подготовительных работах на площадке строительства НБК.

Напомним, лицензионный пакет ЛП-5 является первой частью рабочего проекта первого пускового комплекса нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие», который включает в себя Арку НБК, фундаменты Арки, обшивку, систему основных кранов, структурные элементы.