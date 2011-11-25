«Газпром» рассказал о цене газа для Беларуси и ставке транзита

Москва . Цена российского газа для Беларуси в 2012 году составит 165,6 долл. за 1 тыс. куб, тариф на транспортировку 1 000 куб. м газа - 2 долл. на 100 км.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«В соответствии с контрактом на поставку, цена газа для Беларуси в 2012 году составит 165,6 долл. за 1000 куб. м», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2013-2014 годах цены будут рассчитываться по формуле. Ее основными составляющими станут цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ), стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Также предусматривается индексация составляющих формулы цены на величину инфляции.

В 2012 году Беларусь приобретет у «Газпрома» 22,5 млрд. куб. м газа, в 2013 и 2014 годах - по 23 млрд. куб. м, при этом контракт предусматривает возможность корректировки объемов.

Кроме этого, согласно контракту на транспортировку газа через территорию Республики Беларусь, тариф на транспортировку 1 000 куб. м газа по газопроводам ОАО «Белтрансгаз» составит 2 долл. на 100 км, в 2013-2014 годах будет ежемесячно рассчитываться по формуле. Тариф на транспортировку газа по белорусскому участку газопровода «Ямал - Европа» будет ежемесячно рассчитываться по формуле в течение всего срока действия контракта.

Также сообщается, что минимальный уровень наценки на газ, реализуемый «Белтрансгазом» потребителям Беларуси, с 1 января 2012 года составит 15,95 долл. за 1 000 куб. м, с 2013 по 2031 годы будет корректироваться на величину инфляции.

С 1 января 2032 года уровень минимальной наценки будет регулироваться уполномоченным органом Республики Беларусь в соответствии с белорусским законодательством. При этом, наценка не сможет быть ниже уровня, компенсирующего затраты и инвестиции ОАО «Белтрансгаз», включая экономически обоснованную норму прибыли, и в любом случае будет не ниже 11,09 долл. за 1000 куб. м.

Как сообщал УНИАН, до 31 декабря 2011 года включительно условия поставки российского газа в Беларусь и транспортировки газа по ее территории определяются контрактом на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз». Согласно документу, цена газа для Беларуси определяется по формуле (соответствующей формуле цены при поставках российского газа в Европу). В 2008-2010 годах к цене применялись понижающие коэффициенты (0,67, 0,7 и 0,9 соответственно).