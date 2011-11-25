Россия предоставит Беларуси 10 млрд. долл. кредита на 15 лет для строительства АЭС

Москва. Россия предоставит Беларуси кредит в размере 10 млрд. долл. на 15 лет для строительства АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании президиума правительства РФ сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Мы договорились, и сегодня будут подписаны соответствующие документы о предоставлении Беларуси российского кредита в объеме до 10 млрд. долл. с использованием этого кредита в течение 10 лет и с погашением в течение 15 лет», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что в соответствии с российским законодательством и процедурами президиум правительства должен в ходе заседания одобрить документы к подписанию с белорусской стороной.

«Если есть какие-то замечания, предложения по этим документам, еще не поздно их внести и согласовать с белорусскими партнерами», - сказал он.

По его словам, на корпоративном уровне и на уровне соответствующих ведомств эти вопросы тщательно проработаны.

Как сообщал УНИАН, 11 октября ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компания Госкорпорации «Росатом») и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) подписали Контрактное соглашение о сооружении энергоблоков №1 и №2 АЭС на территории Беларуси. В соответствии с документом, ввод первого блока АЭС состоится в 2017 году, второго – в 2018 году. В документе также определены основные обязательства сторон по сооружению АЭС, стоимость строительства, условия платежей и др. Контрактное соглашение является предварительным договором, а все его положения будут развернуты в генеральном контракте, который планируется подписать в начале следующего года.