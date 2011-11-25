На шахтах Донецкой области погибли два горняка

На угольных предприятиях Донецкой области - на шахтах «Краснолиманская» и «Россия» погибли два горняка.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Так, на шахте «Краснолиманская» погиб машинист горновыемочных машин 1971 года рождения – сотрудник ООО «Краснолиманское» (организации, занимающейся добычей угля на шахте на правах аренды). При замене нижней режущей части выемочного комбайна УКД-200 в 3-й северной лаве пласта М2/4 на верхнем сопряжении с ней шахтер был затянут под исполнительный орган комбайна. Спасти человека не удалось, от полученных травм машинист горновыемочных машин скончался на месте.

Еще одна трагедия произошла на шахте «Россия» государственного предприятия «Селидовуголь».

Там в IV смену старший горный мастер участка №4 выдал наряд трем шахтерам на подрывку почвы и восстановление ограждающего предохранительного барьера на 2-м южном вентиляционном штреке южного уклона 2-й ступени пласта L1.

При установке предохранительного барьера оборвалось крепление и барьером травмировало машиниста горновыемочных машин 1963 года рождения. Горняк получил серьезные травмы головы. Товарищи оперативно вывезли его на поверхность, шахтера доставили в Новогродовскую центральную городскую больницу. Медики приложили все силы для спасения человека, но, к сожалению, безрезультатно, и машинист горновыемочных машин скончался в больнице.

На предприятиях созданы комиссии специального расследования, которые выясняют точные обстоятельства случившегося, заключено в сообщении.