«Северный поток» не повлияет на статус Украины как транзитного государства - эксперты

Газопровод «Северный поток» не повлияет на статус Украины как транзитного государства.

Такое мнение высказали эксперты в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Северный поток в контексте европейского энергетического рынка», сообщили УНИАН в Институте.

Так, эксперт по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ назвал этот проект политическим успехом России. «Прежде всего, «Северный поток» – это политический успех России, потому что Россия напрямую выходит на Европу, надеясь через трубы влиять на европейскую политику изнутри. Хотя в масштабной перспективе Россию, которая привяжется к Европе и к европейскому рынку, Европа заставит менять цены так, как ей выгодно. Я не думаю, что Россия выиграет на этом потоке когда-нибудь. Но сейчас, пока что, это успех», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В тоже время эксперт уверен, что на статус Украины как транзитного государства «Северный поток» не сильно повлияет, потому что он рассчитан на другую ресурсную базу. В частности, на ту базу, которая должна была быть разработана – это Штокмановское и соседние месторождения, из которых газ экономически не совсем выгодно качать через Украину. «Но в ближайшей перспективе, поскольку названные российские месторождения не успели разработать, то, очевидно, будет перераспределение потоков на территории России, и с Украины будет частично потоки снято, наверное, и с Польши тоже, и всё будет направлено на логическое наполнение «Северного потока». Дело в том, что в проекте «Северный поток» много компаний будут стимулировать российскую сторону заполнять трубу, чтобы отбить свои деньги. И поэтому на некоторое время, ещё раз повторяю, пока не будут разработаны вот эти северные месторождения, Украина, конечно, будет в убытке. Но многие эксперты оценивают, что через несколько лет потребление газа в Европе всё же возрастёт. Поэтому, я думаю, если будут разработаны те месторождения, которые я назвал, то Украина не сильно пострадает», - заключил эксперт.

С мнением коллеги о том, что Украина не утратит своих позиций газотранспортного государства, согласен и экс-министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН. «Пока что нет. Это в случае, если Россия откажется вообще транспортировать, то есть, не вообще, а какую-то часть просто переведёт с трубы украинской на трубу по «Северному потоку». Хотя возникает вопрос экономики такого транспортирования. С запуском «Северного потока» Украина остаётся страной, которая обеспечивает транзит газа в Европу, но у России появляется ещё один, помимо Беларуси, путь доставки энергоносителей в Европу», - отметил он.

При этом, отметил Ю.ПРОДАН, всё зависит от того, в каком количестве газа будет нуждаться Европа. Он напомнил, что Германия отказалась от строительства и развития атомной энергетики, и, конечно, основное замещение атомной энергетики будет осуществляться через газ. «Поэтому возможно возрастание, и, насколько мне известно, об этом говорит и российская сторона, что будет возрастать потребление газа Европой и существенное уменьшение на 2012 год не предусматривается – нет информации», - заявил эксперт, добавив, что целесообразность «Северного потока» для Европы может аргументировать только сам Евросоюз.

«Надо спросить ЕС, потому что ЕС поддержал строительство «Северного потока», невзирая на его дороговизну и все те проблемы экологические, которые возникали. Но это уже договорённости с Россией – каким образом договаривался ЕС о строительстве такого потока, потому что было бы абсолютно логично расстраивать украинскую ГТС. В своё время был создан газотранспортный консорциум, но с российской стороны он не был поддержан, и осталось всё на уровне начала проектирования определённых участков, которые расширяют возможности украинской ГТС», - выразил сожаление Ю.ПРОДАН.