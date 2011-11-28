«Газпром» перечислит Беларуси 2,5 млрд. долларов за акции "Белтрансгаза"

Минск. ОАО «Газпром» перечислит Беларуси 2,5 млрд. долл. за 50% акций ОАО «Белтрансгаз» в течение 15 рабочих дней со времени подписания договора о купле-продаже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу Беларуси.

Этот срок предусмотрен договором купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», который подписан 25 ноября в Москве.

«Схема поступления денег будет осуществляться, как и в прошлые разы, когда «Белтрансгаз» продавал акции долями по 12,5%. Средства от продажи должны поступить на счет Министерства финансов в Национальном банке Беларуси», - отметили в Госкомимуществе.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с договором купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», «Газпром» заплатит за акции 2,5 млрд. долл. и станет владельцем 100% этого предприятия.

Напомним, что в мае 2007 года ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Беларуси подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. «Газпром» ежегодно перечислял по 625 млн. долл. и увеличивал свою долю в «Белтрансгазе» ежегодно на 12,5%. В 2010 году сделка была завершена.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Беларуси, эксплуатируемая ОАО «Белтрансгаз», включает в себя 7 490 км газопроводов, 5 линейных компрессорных станций (КС), 3 подземных хранилища газа (ПХГ), 233 газораспределительных станции (ГРС), 26 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 7 газоизмерительных станций (ГИС).

ОАО «Белтрансгаз» обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси и участвует в международной системе транспортировки газа. По магистральным трубопроводам, проходящим по территории Беларуси, осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область, Литву, Украину, Польшу. Годовой транзит газа по сетям «Белтрансгаза» составляет 15-16 млрд. кубометров в год.