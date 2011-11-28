Россия с 1 декабря повышает пошлину на экспорт нефти до 406,6 долл. за тонну

Экспортная пошлина на нефть из Российской Федерации с 1 декабря 2011 года возрастет на 13,6 доллара - до 406,6 доллара за тонну с 393 доллара за тонну в ноябре.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на сайте "Российской газеты", передает РИА "Новости".

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 декабря возрастет на 10,2 доллара - до 200,9 доллара за тонну с 190,7 доллара за тонну в ноябре.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в декабре составит 268,3 доллара против 259,3 доллара за тонну в ноябре, повышенная экспортная пошлина на бензин - 365,9 доллара против ноябрьских 353,7 доллара за тонну.

С 1 октября текущего года введена утвержденная постановлением правительства РФ система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66". Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 доллара за тонну, а 60%. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть.

Постановление также предусматривает, что с 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть.