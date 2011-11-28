В Польше из-за сильного ветра без электроснабжения остались 380 тысяч человек
12:36, 28 ноября 2011Энергетика
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Варшава. Сильные порывы ветра на севере и северном востоке Польши в воскресенье повредили линии электропередач, вследствие чего без электроэнергии остались около 380 тысяч лиц.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным СМИ, сильный ветер, скорость которого достигала 120 километров в час, повалил сотни деревьев и повредил десятки домов и автомобилей, травмированы пять человек.
Пожарная служба сегодня утром почти 1,5 тысячи раз выезжала по вызовам для устранения последствий стихии.
Синоптики прогнозируют, что сегодня скорость ветра, которая в большинстве районов составляла 70-90 километров в час, спадет.
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