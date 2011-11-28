Оптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю снизились на 1,5% - эксперты

С 21 по 28 ноября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,2-3,3% (в среднем на 1,5%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 ноября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 1,3%, или 140 грн./тонна, – до 10 380 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 3,3%, или 380 грн./тонна, – до 11 010 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 11 960 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 1,1%, или 120 грн./тонна, – до 10 410 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.