НКРЭ выдаст лицензию ветропарку «Очаковский» на производство электроэнергии
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать лицензию на производство электроэнергии ООО «Ветряной парк «Очаковский» (Николаевская область).
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в понедельник.
В ходе рассмотрения вопроса представитель компании сообщил, что в настоящее время на территории парка смонтировано 10 ветроагрегатов единичной мощностью 2,5 МВт производства немецкой компании «Фурлэндер».
По его словам, указанные установки планируется подключить к Объединенной энергосистеме Украины до конца текущего года.
Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года ООО «Ветряные парки Украины» ввело в эксплуатацию первую очередь ветряной электростанции «Ветряной парк «Очаковский» (с. Дмитриевка Николаевской области) мощностью 25 МВт.
По данным Николаевской облгосадминистрации, инвестиционный проект ветропарка «Очаковский» оценивается в более чем 400 млн. евро. Цель проекта – обеспечение потребностей региона в дополнительной энергии за счет использования такого нетрадиционного источника, как энергия ветра.
Справка. ООО «Ветряной парк «Очаковский» является инвестиционным проектом ООО «Ветряные парки Украины».