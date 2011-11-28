Создано Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О ликвидации Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины”.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В то же время другим указом Президента “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики”, во исполнение Законов Украины «О природных монополиях» и «Об электроэнергетике» создана Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики.

Данным указом утверждена предельная численность работников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, в количестве 412 штатных единиц. Также указом утверждено положение об этой комиссии, которым предусмотрено, что она осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. НКРЭ является органом государственного регулирования деятельности в энергетике. В частности, предусмотрено, что эта комиссия устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию, тарифы на ее передачу и поставки; цены на товарный природный газ собственной добычи для субъектов, определенных законом; розничные цены на природный газ, используемый для нужд населения; предельные уровни цен на природный газ для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства. Также устанавливает предельные уровни цен на природный газ для субъектов ведения хозяйства, производящих тепловую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных (исходя из объема природного газа, используемого для производства и предоставления населению и религиозным организациям услуг по отоплению и горячему водоснабжению, при условии ведения такими субъектами отдельного приборного и бухгалтерского учета тепла и горячей воды); тарифы на транспортировку природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по магистральным и распределительным трубопроводам; тарифы на поставки природного газа и газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.

Также Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О ликвидации Государственной комиссии по ценным бумагам». Другим указом Президента предусмотрено создать Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку во исполнение Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

Им утверждено Положение о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в соответствии с которым предусмотрена предельная численность работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в количестве 575 штатных единиц. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины.

НКЦБФР осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг.