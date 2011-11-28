НКРЭ снизила «зеленые» тарифы на декабрь в среднем на 1,4%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на декабрь 2011 года в среднем на 1,4% по сравнению с установленными для ноября.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 ноября.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, в декабре снизится с 124,54 коп. до 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – с 136,40 коп. до 134,46 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – с 85,39 коп. до 84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – с 512,38 коп. до 505,09 коп. за кВт/ч.

Таким образом, зеленые тарифы откатились к октябрьскому уровню. Напомним, на октябрь т.г. комиссия устанавливала базовый минимальный уровень «зеленых» тарифов.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.