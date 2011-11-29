Мировые цены на нефть в понедельник повысились на позитиве из Европы и США

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 28 ноября, повысились на позитивных новостях относительно экономической ситуации в Европе и сильной статистики по росту объема предпраздничных продаж в США, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,44 доллара – до 98,21 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,60 доллара – до 109,00 доллара за баррель.

Во вторник министры финансов стран еврозоны могут согласовать правила деятельности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), в том числе на рынках гособлигаций. Участники рынка ожидают, что на этой встрече власти еврозоны примут конкретные решения по улучшению ситуации в регионе, передает РИА "Новости".

Также трейдеры с оптимизмом восприняли новость о росте объема предрождественских продаж в США, стартовавших в минувшую пятницу. Он повысился сразу на 16% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это дало основания полагать, что темпы восстановления крупнейшей мировой экономики не замедлились.