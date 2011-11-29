На фабрике «Славяносербская» погиб грузчик угля
10:00, 29 ноября 2011Энергетика
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На предприятии «Групповая обогатительная фабрика «Славяносербская» ГП «Луганскуголь» произошел несчастный случай, в результате которого погиб грузчик угля.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела связи со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области Анастасия ШУРКАЕВА.
При разгрузочно-погрузочных работах пострадавший открыл люк металлического полувагона без использования предохранительного крюка. Произошло выпадение этого люка, вследствие чего грузчик был привален массой угля и от полученных травм скончался на месте.
На предприятии создана и работает комиссия по расследованию обстоятельств и причин происшедшего.
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