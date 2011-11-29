Holtec International решил ликвидировать украинское представительство

Компания Holtec International (США), являющая подрядчиком по ряду проектов в Украине, связанных с обращением с отработавшим ядерным топливом, решила ликвидировать свое представительство в Украине.

Об этом сказано в сообщении представительства, опубликованном в официальной прессе.

В Holtec Ukraine причин ликвидации представительства пока не комментируют, ссылаясь на отсутствие в Киеве его руководителя Камрана АСЛАНИ.

Справка УНИАН. Holtec International, со штаб-квартирой в Марлтоне (штат Нью-Джерси, США), является мировым поставщиком оборудования и систем для атомной, солнечной и тепловой энергетики.

Holtec International участвует в двух проектах в Украине, а именно: строительство централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС, а также строительство хранилища отработавшего ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) на площадке Чернобыльской АЭС.