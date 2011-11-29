Eni намерена инвестировать 55 млн. долл. в разведку сланцевого газа во Львовском бассейне

Итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A намерена инвестировать 55 млн. долл. в проект разведки сланцевого газа во Львовском бассейне.

Такую сумму инвестиций компания озвучила 28 ноября в ходе презентации проекта разведки и добычи сланцевого газа во Львовском бассейне в Государственной службе геологии и недр Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Госгеонедр.

В сообщении отмечается, что целью геологоразведочных работ должно стать подтверждение предположения о потенциале сланцев палеозойского периода и снятия рисков для выбора места проведения добычи. Программа геологоразведочных работ рассчитана на период 2012-2015 гг.

Специалисты отметили, что разработка территории региона должна включать нетрадиционный подход в изучение и добычу, а также в обязательном порядке будет использовать технологию гидроразрыва.

В ходе работы планируется продлить процесс разведки на стадии разработки для уменьшения рисков, т.к. территория является новой для изучения и требует адаптации под украинскую сланцевую породу.

Понятие нетрадиционной разведки скважины будет включать проведение работ в два этапа: бурение вертикальной скважины и бокового горизонтального отвода ствола, которые составляют один кластер. По презентованной совместно с британской компанией Cadogan Petroleum программе предусматривается бурение 4 кластеров.

Общая сумма проекта, который включает бурение разведывательных кластеров, геологические и геофизические работы, приобретение и повторную обработку 2D-сейсмики, будет составлять около 55 млн. долл. При условии своевременного выполнения всех пунктов программы, первые поисковые скважины будут пробурены в конце 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Eni подписали меморандум о взаимопонимании.

Напомним, компания Eni S.p.A договорилась с британской нефтегазовой компанией Cadogan Petroleum plc, располагающей активами в Украине, о покупке долей в Покровской и Загорянской лицензионных площадях в Полтавской области.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведет разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Компания владеет сетью АЗС (в основном функционирующих под брендом Agip), энергетической компанией Enipower; имеет нефтеперерабатывающие мощности. Совладелец газопровода Greenstream, по которому осуществляются поставки ливийского природного газа в Европу (главным образом в Италию).