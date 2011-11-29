Беларусь с 1 декабря повышает экспортную пошлину на нефть

Минск. Республика Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 26 ноября 2011 года №1601.

«С 1 декабря экспортная пошлина на нефть вырастет на 3,5% - с 393 долл. до 406,6 долл. за 1 тонну. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты (кроме бензина), которая с 1 октября унифицирована на уровне 66% от пошлины на нефть, с 1 декабря составит 268,3 долл. за 1 тонну против 259,3 долл. в ноябре. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На бензины товарные и прямогонный бензин ставки вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, повышены с 353,7 долл. до 365,9 долл. за 1 тонну. Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы составит 221,8 долл. вместо 236,5 долл.», - разъяснили в пресс-службе белорусского правительства.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2011 года Беларусь вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле «60/66». Речь идет о продукции, вывозимой с территории Беларуси за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно с 1 октября экспортная пошлина на нефть была снижена путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с 65% до 60%. При этом коэффициент расчета ставки пошлины на бензины составляет 0,90 (90%).

Справка УНИАН. Данное постановление правительства Беларуси вносит изменения в постановление Совета Министров от 31 декабря 2010 года №1932 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Документ принят в соответствии с указом Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО от 31 декабря 2010 года №716 «О ставках вывозных таможенных пошлин».