Реактор В-392 впишется в существующие конструкции 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС - эксперты

Усовершенствованная версия реактора В-392, с дополнительными системами пассивной безопасности, впишется в уже существующие конструкции 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Такое мнение в интервью УНИАН высказали эксперты.

Так, по словам главного инженера ПАО Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (КИЭП) Владимира ЧЕРНАВСКОГО, при подготовке ТЭО строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС были выполнены проектные разработки, которые показали, что корпус усовершенствованного реактора В-392 может быть размещен в уже существующей шахте. «Также возможен монтаж и размещение парогенераторов в возведенных строительных конструкциях - с учетом их незначительных конструктивных отличий от используемых в настоящее время парогенераторов. Подтверждена и возможность размещения дополнительных систем безопасности с использованием существующих строительных конструкций и необходимыми дополнительными строительными конструкциями, которые должны достраиваться», - отметил эксперт.

Генеральный директор ОП «Атомпроектинжиниринг» Владимир БРОННИКОВ отмечает, что проведенные расчеты позволяют говорить о том, что существующие конструкции 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС выдержат дополнительную нагрузку.

«Главный вопрос – выдержат ли уже существующие конструкции планируемую нагрузку. После комплексной проверки мы получили выводы квалифицированных экспертов, которые свидетельствуют, что выдержат. Просчитана прочность и устойчивость существующих строительных конструкций с увеличенными нагрузками, которую даст новое оборудование. Учтены и экстремальные природные катаклизмы. Все, что не пройдет интеграцию, что будет мешать размещению новой реакторной установки, или что в свое время пришло в негодность, мы снесем», - подчеркнул В.БРОННИКОВ.

Подробнее читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье «Строительство ХАЭС — теория рисков и практика безопасности».

Как сообщал УНИАН, «Атомпроектинжиниринг», являющийся обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», проводил с Государственной инспекцией по ядерному регулированию (ГИЯР) консультации относительно использования существующих конструкций 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в ходе их достройки.

Справка УНИАН. НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн.

Такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» по заказу атомного оператора.

Комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца 2011 года.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.