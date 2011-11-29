«ДТЭК Трейдинг» поставит «Захидэнерго» угля на 7,4 млрд. грн.

Энергогенерирующая компания «Захидэнерго» (Львов) по итогам торгов заключила договор с углесбытовой «дочкой» энергохолдинга ДТЭК "ДТЭК Трейдинг" (Донецк) на поставку на тепловые электростанции 5,6 млн. тонн энергетического угля на сумму 7,392 млрд. грн. (с НДС).

Об этом говорится в сообщении энергогенерирующей компании о результатах

торгов, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Таким образом, в рамках сделки цена тонны угольной продукции для «Захидэнерго» составит в среднем 1320 грн./тонна.

Согласно сообщению, стороны заключили договор 22 ноября. Срок поставки угля - декабрь 2011 года - декабрь 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре компания "Захидэнерго" заключила с "ДТЭК Трейдинг"

договор о поставке на свои ТЭС 1 млн. тонн угля на сумму 1,32 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 24,9% акций компании контролирует ДТЭК.

После завершения ФГИ процедур продажи 45,1% "Захидэнерго" ДТЭК, которая является

единственным претендентом на этот пакет, сконцентрирует 70% энергогенерирующей компании.