Севастопольский горсовет утвердил энергетический план города

Городской совет Севастополя на сессии во вторник утвердил Комплексную региональную программу «Энергетический план города Севастополь на 2011-2015 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, целью данной программы является устойчивое развитие энергетического сектора города на принципах энергоэффективности, рационального использования энергии и защиты окружающей среды, при гарантированном уровне качества энергообеспечения.

Представлявший на сессии программу начальник Главного управления ЖКХ ГГА Александр ПАНАСЮК отметил, программа определяет стратегию, создает условия для надежного и устойчивого функционирования энергетики города и ее эффективного развития путем внедрения муниципального энергоменеджмента. Как ожидается, реализация программы в 2011-2015 годах позволит на 25% сократить удельные затраты топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии, на 5% заместить долю газа в топливном балансе города, за счет альтернативных видов топлива и на 35-50% сократить потребление энергии в бюджетных зданиях, сократить выбросы парниковых газов на 94700 т/год.

По словам А.ПАНАСЮКА, план разработан в сотрудничестве с международным фондом USAID, в результате проведения энергоаудита жилых зданий. Как добавил начальник ГУ ЖКХ, в результате энергоаудита было обследовано 10 типовых домов, определены их энергетические параметры, намечены действия, которые необходимо осуществить для того, чтобы снизить энергопотребление в этих домах. Кроме того, благодаря энергоаудиту изучен потенциал альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Участниками реализации программы являются городская государственная администрация, предприятия энергетического сектора, энергосервисные компании, организации и учреждения всех форм собственности, банки, международные финансовые организации и инвесторы.

Как добавил А.ПАНАСЮК, одним из основных условий получения государственных средств на проведение мероприятий по энергоэффективности является наличие в городе четкого энергоплана. «Данный документ открывает нам дорогу и на международные финансовые ресурсы, и государственные ресурсы, и показывает нам направления внутри города, по которым мы должны двигаться для того, чтобы снижать себестоимость услуг путем повышения энергоэффективности как предприятий теплопроизводящих, поставляющих воду, так и наших зданий», сказал начальник ГУ ЖКХ.