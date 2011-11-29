Кредит для строительства АЭС будет выгодным - Минфин Беларуси

Минск. Республика Беларусь получит российский кредит для строительства атомной электростанции на выгодных условиях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

«Россия выдаст Беларуси на строительство атомной станции государственный экспортный кредит в размере до 10 млрд. долл. За счет кредита будет финансироваться 90% стоимости контракта на строительство АЭС, а 10% - это авансовые платежи, которые должна обеспечить белорусская сторона», - пояснили в Минфине Беларуси.

Согласно условиям, кредит будет использоваться в 2011-2020 годах.

«Погашение начинается через шесть месяцев после ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, и будет осуществляться 30 равными долями каждые шесть месяцев. Таким образом, срок кредита - 25 лет, период погашения основного долга - 15 лет. При этом процентные платежи определены исходя из стоимости привлечения Россией средств на внешних финансовых рынках», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минфине также отметили, что кредит, который Россия выделяет на строительство белорусской АЭС, является не финансовым, когда на счет поступают реальные деньги, а экспортным, или товарным.

«Схема такая: выполняются работы, поставляется оборудование, дирекция строительства атомной электростанции подписывает соответствующие документы, которые направляет в российский «Внешэкономбанк», он их проверяет, поскольку при расчетах за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги используется аккредитивная форма расчетов, а затем Минфин России проплачивает необходимые средства непосредственно ЗАО «Атомстройэкспорт», - пояснили в Минфине Беларуси.

Сейчас Министерство финансов ждет информацию от Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Беларуси относительно способа утверждения кредитного соглашения.

«Министерство примет все необходимые меры, чтобы в максимально короткий срок завершить процесс утверждения кредитного соглашения», - отмечается в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН ранее, 25 ноября в рамках прошедшего в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларусь и Россия подписали соглашение о выделении Беларуси российского кредита на строительство АЭС.

Справка УНИАН. Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Ожидается, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2017 году, второй - в 2018-м. Эти два энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, а вся белорусская энергосистема сегодня составляет около 8 тыс. МВт.