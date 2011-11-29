«Укргидроэнерго» привлечет кредит в 250 млн. грн. на достройку ДГАЭС

Энергогенерирующая компания ПАО «Укргидроэнерго» объявила торги по отбору банка для предоставления двух краткосрочных кредитных линий в общем размере 250 млн. грн.

Об этом сказано в соответствующем объявлении компании, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, займы планируется привлечь сроком на год (2012 год) для финансирования работ, связанных с достройкой первой очереди Днестровской гидроаккумулирующей станции.

Заявки потенциальных кредиторов принимаются до 28 декабря, тогда же планируется их раскрытие.

Как сообщал УНИАН, в ноябре т.г. председатель правления «Укргидроэнерго» Игорь СИРОТА заявлял, что компания оценивает потребность в 2012 году в средствах для проведения работ по достройке 2-го и 3-го гидроагрегатов ДГАЭС (Новоднестровск, Черновицкая обл.) в 2,4 млрд. грн.

«Укргидроэнерго» планирует завершить строительство первой очереди ДГАЭС в составе 3-х гидроагрегатов к 2014 году. Второй гидроагрегат должен быть введен в эксплуатацию в 2012 году, а 3-й – в 2013 году.

Генеральным подрядчиком достройки первой очереди выступает "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" (Киев).

Справка УНИАН. Днестровская гидроаккумулирующая электорстанция (ДГАЭС), строящаяся на реке Днестр, имеет проектную электрическую мощность 2 268 МВт в генераторном режиме и 2 947 МВт в насосном режиме. Проект станции предусматривает установку 7 гидроагрегатов.

Проектная мощность первой очереди станции составляет 972 МВт (3 гидроагрегата по 324 МВт) в генераторном режиме и 1 263 МВт в насосном.

22 декабря 2009 года "Укргидроэнерго" запустила в исследовательско-промышленную эксплуатацию 1-й гидроагрегат Днестровской ГАЭС.