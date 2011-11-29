В Херсонской области планируют сократить потребление природного газа на 30% до конца 2015 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом говорится в концепции Программы повышения энергоэффективности на 2012–2015 годы, текст которой содержится в Распоряжении председателя Херсонской облгосадминистрации Н.КОСТЯКА №719 от 23 ноября 2011 г.

Текст Распоряжения размещен на официальном сайте Херсонской отблгосадминистрации.

В документе указывается, что цель указанной Программы – сократить потребление природного газа в регионе до 2016 года на 30% (на 165 млн. куб. м) – до 385 млн. куб. м.

Достигнуть поставленной задачи планируется за счет использования альтернативных источников энергии (ветроэнергетика, солнечная энергия, биоэнергоэнергетика), местных видов топлива (солома, отходы древесины, лузга подсолнечника и др.), термореновации строений, внедрение энергетической паспортизации жилых и общественных строений и т.п.

В частности, концепция предусматривает замену угля, потребляемого в бюджетной и социальной сферах области, альтернативными источниками энергии до2016 года – на 25-30%, до 2020 года – на 95%.

Кроме того, планируется оптимизировать системы теплоснабжения населенных пунктов, провести модернизацию коммунальной теплоэнергетики путем закрытия нерентабельных объектов или строительства новых котельных с использованием новейших ресурсосберегающих технологий. Это даст возможность повысить на 10-12% энергетическую эффективность отрасли и снизить показатели использования топливно-энергетических ресурсов

Также в рамках программы будет проведена тепловая санация (утепление) жилых домов, объектов соцсферы, зданий бюджетных учреждений, внедрение когенерационных технологий на теплоснабжающих предприятиях региона с рассмотрением возможности их перевода на альтернативные источники топлива.

По данным ОГА, на коммунальных предприятиях ТЭК области техническое состояние 34% оборудования является критическим, так как эксплуатируется оно более 20 лет. Большая часть котельных малоэффективны, их КПД не превышает 72%.

Кроме того, 73,2% тепловых сетей и 14% теплопунктов области являются аварийными, в результате чего ежегодные потери тепловой энергии значительно превышают нормативные на 10% (при производстве тепла в котельных – на 22%, при транспортировании – до 25% и у потребителей – до 30%).

Также, по расчетам ОГА, в регионе ежегодно потребляется в среднем до 550 млн. куб. м природного газа и 55 тыс. т угля.

В документе дается поручение Управлению жилищно-коммунального хозяйства ОГА совместно с Южным филиалом ОАО «УкрНИИинжпроект» и ООО «Проектный институт нетрадиционной энерготехнологии и инжиниринга» до 15 марта 2012 года разработать в установленном порядке проект данной Программы для одобрения на плановом заседании коллегии областной государственной администрации и последующего вынесения на рассмотрение областного совета.